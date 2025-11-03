L’indagine sul poliziotto arrestato Assegni documenti rubati e l’auto già segnalata per truffa | tutte le piste investigative sull’assistente capo beccato con un pregiudicato

Milano, 3 novembre 2025 – Non solo le pettorine e altri indumenti con scritto “Polizia”, il lampeggiante blu e la placca della Polizia locale, oltre alla radio portatile e al geolocalizzatore satellitare: nel bagagliaio della Citroën C4 intestata a un parente di Gennaro S., il poliziotto cinquantenne arrestato venerdì dai carabinieri a Cologno Monzese per tentata rapina aggravata in concorso col coetaneo Leonardo Z. di Buccinasco, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, c’erano anche le targhe originali del suv. L’inseguimento . Quelle che erano state sostituite con targhe rubate a un’altra macchina lo stesso pomeriggio (i due sono stati anche denunciati per ricettazione), prima di mettersi a inseguire una 34enne peruviana che ha chiamato il 112 dicendo d’aver riconosciuto in quei due metà del commando che due settimane prima aveva rapinato la ditta in cui lavora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

