L' incubo degli automobilisti | sulle Statali in funzione gli autovelox ecco dove e quando

Inizio novembre, autunno inoltrato: il traffico sulle nostre strade è a regime e la Polizia Stradale continua a monitorarle con l'utilizzo degli autovelox sulla SS36 e sulle altre Statali della Lombardia.La finalità delle operazioni è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it