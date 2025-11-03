L' incubo degli automobilisti | sulle Statali in funzione gli autovelox ecco dove e quando

Leccotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizio novembre, autunno inoltrato: il traffico sulle nostre strade è a regime e la Polizia Stradale continua a monitorarle con l'utilizzo degli autovelox sulla SS36 e sulle altre Statali della Lombardia.La finalità delle operazioni è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Incubo Automobilisti Statali Funzione