L’incontro shock con l’orso | paura per un ragazzino di 13 anni

Un incontro ravvicinato tra un orso bruno e un ragazzino di 13 anni. È successo nella tarda serata di sabato 1° novembre in località San Marco e stiamo parlando di un giovane di Mori che, dopo essersi incontrato con alcuni amici a Tierno, stava tornando a casa a piedi.Come riportato sul. 🔗 Leggi su Trentotoday.it