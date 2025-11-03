L’incontro shock con l’orso | paura per un ragazzino di 13 anni
Un incontro ravvicinato tra un orso bruno e un ragazzino di 13 anni. È successo nella tarda serata di sabato 1° novembre in località San Marco e stiamo parlando di un giovane di Mori che, dopo essersi incontrato con alcuni amici a Tierno, stava tornando a casa a piedi.Come riportato sul. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondisci con queste news
9 novembre 2025 Mestre, M9 - Museo del ‘900 h 16:00 - INCONTRO Venezia sul grande schermo. Suoni e immagini di una città multiforme h 17:00 - PROIEZIONE Don’t look now (A Venezia... un dicembre rosso shocking) Presentazione della ricerca e del libr - facebook.com Vai su Facebook