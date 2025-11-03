L' incidente la fuga a piedi l' inseguimento | preso ha con sé monili d' oro oggetto di furti

Un banale incidente, poi la scoperta della refurtiva. Nella mattinata di mercoledì 29 ottobre, i carabinieri di Copparo - coadiuvati dal locale Nucleo Radiomobile - hanno denunciato un 44enne per ricettazione, porto abusivo di armi e possesso di strumenti atti all’effrazione. A seguito di una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

