L’inchiesta su guru social e personal trainer | diete e piani alimentari senza competenze L’esperto | Farmaci anti-fame? Pericolosi

Promettono di trasformare il corpo in poche settimane, vendono piani alimentari, integratori e miracoli via chat, ma in gran parte dei casi senza alcuna preparazione e a caro prezzo. Sono i guru del benessere che spopolano sui social, ma anche nelle palestre. È quanto emerge da un’inchiesta della guardia di finanza di Firenze, che ha messo nel mirino 41 falsi nutrizionisti e una pseudo università popolare con sede a Empoli che che si appoggiava a un ateneo svizzero per dare parvenza di legittimità, ma dava titoli senza valore legale. L’inchiesta è partita da Empoli ma si è poi allargata in varie regioni, dal Lazio al Veneto alla Campania. 🔗 Leggi su Open.online