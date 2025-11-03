Montecatini Terme (Pistoia), 3 novembre 2025 – Si è spento all’età di 80 anni Moreno Michelotti, professionista conosciuto in città e anche in tutta la Toscana per aver gestito impeccabilmente tanti locali di intrattenimento, tra cui il leggendario Keruba nel cuore di Montecatini Terme, che è stato un punto di riferimento per i giovani di quegli anni. Una figura storica, che se ne va dopo una vita piena di successi e di passione. “Ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto – racconta l’amico Alessandro Martini – è stato un uomo sempre avanti rispetto ai tuoi tempi, un vero pioniere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’imprenditore che rese grande il Keruba. Addio a Moreno Michelotti, aveva 80 anni