L’imprenditore che rese grande il Keruba Addio a Moreno Michelotti aveva 80 anni
Montecatini Terme (Pistoia), 3 novembre 2025 – Si è spento all’età di 80 anni Moreno Michelotti, professionista conosciuto in città e anche in tutta la Toscana per aver gestito impeccabilmente tanti locali di intrattenimento, tra cui il leggendario Keruba nel cuore di Montecatini Terme, che è stato un punto di riferimento per i giovani di quegli anni. Una figura storica, che se ne va dopo una vita piena di successi e di passione. “Ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto – racconta l’amico Alessandro Martini – è stato un uomo sempre avanti rispetto ai tuoi tempi, un vero pioniere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Marco Alverà: "6 anni da AD con 5 primi ministri: la debolezza politica ha reso le aziende italiane flessibili e resilienti" L'imprenditore svela il paradosso italiano: l'instabilità politica storica ha costretto le imprese a diventare agili e conquistare territori da so - facebook.com Vai su Facebook