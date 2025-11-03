L’imbattibile e spietato Nakano il re giapponese della pista
Dieci titoli di campione del mondo consecutivi. Nessuno come lui, né prima né dopo, mai. Pista, Velocità, dal 1977 al 1986: imbattuto, imbattibile. Considerato un “fenomeno”, eletto “l’Imperatore”, paragonato a Hirohito, che regnò in Giappone dal 1926 al 1989. E il 14 novembre – il giorno di nascita dei campioni del ciclismo: da Adorni a Hinault e Nibali – Koichi Nakano compirà 70 anni. Nato a Kurume (risparmiata dalle bombe atomiche per le cattive condizioni meteo), figlio d’arte (il padre Mitsuhito, velocista, si ritirò a 50 anni), fisico compatto (1,72 per 85), cresciuto nel Keirin (gara di velocità, fino a otto corridori, inizialmente dietro una moto), Nakano appare al mondo del ciclismo nel 1976. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it