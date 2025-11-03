Liliana Segre il figlio aderisce a Forza Italia | Cosa mi ha detto mia mamma
Il figlio di Liliana Segre, Alberto Belli Paci, entra in Forza Italia: l'incontro con il leader azzurro Antonio Tajani dovrebbe avvenire nelle prossime ore. “Sono un liberale e dopo l’esperienza del Terzo Polo, che ho contribuito a fondare, ho deciso di sposare il progetto di Forza Italia”, ha detto il primogenito della senatrice a vita al Corriere della Sera. Poi, spiegando la sua esperienza politica ha aggiunto: ”Da molti anni sono impegnato nel progetto di Rondine, la cittadella della pace di Arezzo visitata anche dal capo dello Stato. Credo nel dialogo e da sempre mi batto contro i discorsi d’odio e l’antisemitismo“. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
