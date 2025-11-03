Un altro tassello del puzzle dell’addio di John Cena è stato messo, e riguarda la voce dell’inizio di centinaia di avventure di john cena e non solo. La storica annunciatrice della WWE, Lilian Garcia, ha ufficialmente rivelato che sarà lei ad annunciare l’ultimo incontro di Cena. Intervenuta durante una diretta Instagram Q&A il 3 novembre, Garcia ha risposto alle domande dei fan sull’evento di Saturday Night Main event si sabato 13 dicembre 2025, dove Cena si esibirà per l’ultima volta. Lilian non è riuscita a contenere l’emozione e non è riuscita a fare mistero sul fatto che sarà proprio lei ad essere presente all’evento nel suo ruolo, come abbiamo visto in quasi tutte le edizioni di quest’anno di questo specifico PLE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Lilian Garcia: sarà un onore essere la voce di john per l’ultima volta.