Parigi (Francia) 3 novembre 2025 - Resta imprevedibile fino a qui il campionato francese, ma il Psg prova a tenere la barra dritta e confermarsi capolista nonostante le difficoltà. I parigini vincono il big match casaligno contro il Nizza e restano soli in testa alla Ligue 1. Dietro successi anche per Marsiglia e Lens, i quali ritornano al secondo posto, approfittando del ko del Monaco contro il Paris FC. Seconda vittoria consecutiva del Metz e dietro la classifica diventa altrettanto corta con tante squadre in piena lotta per non retrocedere. L'esito delle partite del weekend. Si apre con un big match il weekend di calcio francese, con il duello del Parco dei Principi tra Psg e Nizza a dare il via alle danze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Psg vince il big match con il Nizza, Marsiglia e Lens di nuovo seconde