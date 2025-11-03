Liceo del made in Italy attivazione svincolata dall’opzione economico – sociale del liceo delle scienze umane
Con la Nota del 31 ottobre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni sul nuovo Liceo del Made in Italy, invitando le scuole al primo Seminario nazionale in programma il 13 novembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nasce il Liceo del Made in Italy nella Granda! Dal prossimo anno scolastico anche Alba e Cuneo avranno il nuovo Liceo del Made in Italy - facebook.com Vai su Facebook
Il Grandis lancia il Liceo del Made in Italy: al via dal 2026/27 - Il nuovo percorso unisce preparazione liceale e competenze per valorizzare le eccellenze italiane. Come scrive targatocn.it
Cuneo, dal 2026 al "Grandis" arriva il Liceo del Made in Italy per valorizzare l'eccellenza italiana - "Il Piano Regionale di programmazione dell’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado – spiega Milva Rinaudo Dirigente del IIS Grandis di Cuneo - Scrive cuneocronaca.it
Cuneo, al via dal 2026/27 il nuovo Liceo del Made in Italy al Grandis - Cuneo, al via dal 2026/27 il nuovo Liceo del Made in Italy al Grandis: la struttura del corso e tutte le informazioni necessarie sul nuovo indirizzo ... Scrive ideawebtv.it