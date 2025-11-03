Liceo artistico lettera degli studenti | Soddisfatti l’occupazione è finita C’è stata una bella partecipazione

Hanno occupato il liceo artistico Duccio di Buoninsegna gli studenti che, con questa lettera aperta, oltre ad annunciare la conclusione dell’occupazione della scuola hanno anche messo nero su bianco le motivazioni del loro gesto. "Più volte ci è stata rivolta l’accusa di aver negato il diritto allo studio agli altri studenti ma ci teniamo a ribadire che non crediamo sia considerabile diritto allo studio solamente la possibilità di svolgere le consuete lezioni. Questa settimana è stata preziosa per quanto riguarda la libertà e l’assunzione di responsabilità da parte degli studenti che hanno partecipato in maniera attiva durante l’intera settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Liceo artistico, lettera degli studenti: "Soddisfatti, l’occupazione è finita . C’è stata una bella partecipazione"

