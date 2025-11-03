Libro Approdo per naufraghi dalla generazione Z ancora priva di soggettività politica ma unita per la pace alla condanna del genocidio a Gaza

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il libro esamina i fattori geo-politici, economici, sociologici e culturali che hanno permesso la trasformazione antropologica di un elettorato incline a premiare la maggioranza Ursula malgrado il tradimento degli interessi dei popoli europei Il titolo del libro di politica internazionale, pu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

libro approdo per naufraghi dalla generazione z ancora priva di soggettivit224 politica ma unita per la pace alla condanna del genocidio a gaza

© Ilgiornaleditalia.it - Libro “Approdo per naufraghi”, dalla generazione Z ancora priva di soggettività politica ma unita per la pace alla condanna del genocidio a Gaza

Approfondisci con queste news

Arriva in libreria «L'ultima generazione di Enrico Berlinguer», il nuovo libro sullo storico segretario del PCI - Arriva in libreria L'ultima generazione di Enrico Berlinguer, il nuovo libro edito da Infinitimondi che propone una lettura non comune e dichiaratamente polemica nei confronti tanto del profilo del ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Libro Approdo Naufraghi Generazione