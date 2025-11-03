Libri La bicicletta da corsa è il nuovo volume di Guido Rubino

Roma, 3 nov. (askanews) – Si intitola "La bicicletta da corsa" (ed. Hoepli) il nuovo volume di Guido Rubino, una delle voci più autorevoli del mondo della bicicletta, founder dello storico sito Cyclinside. Un viaggio con cui l'autore accompagna il lettore in un percorso completo che parte dalla comprensione della costruzione della bicicletta da corsa fino alla scelta personalizzata, all'acquisto e alla messa in sella. Attraverso un'analisi approfondita del telaio, dei materiali, della componentistica, degli assetti e delle geometrie, questo libro fornisce tutte le competenze necessarie per conoscere davvero la propria bicicletta.

