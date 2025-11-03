Libri di novembre 2025 | gialli e thriller psicologici storie vere e romanzi di grandi autori da Camilla Läckberg ad Antonio Manzini

Amica.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novembre è il mese perfetto per perdersi in storie intense, misteriose e cariche di emozioni. Dai gialli psicologici ai thriller nordici, passando per romanzi fantasy e biografie toccanti, novembre 2025 ci regala una selezione di libri imperdibili. Tra desideri nascosti, vendette, fantasmi e verità difficili da accettare, lasciati guidare in un viaggio letterario tra Scandinavia, Inghilterra e Asia, firmato da autori e autrici di spicco come Camillackberg, Antonio Manzini, Sveva Casati Modignani e Anthony Hopkins. Che siate appassionate di thriller psicologici e di biografie toccanti o in cerca di romanzi fantasy con una forte componente sentimentale, questi 10 libri di novembre 2025 offrono storie capaci di colpire e lasciare il segno. 🔗 Leggi su Amica.it

libri di novembre 2025 gialli e thriller psicologici storie vere e romanzi di grandi autori da camilla l228ckberg ad antonio manzini

© Amica.it - Libri di novembre 2025: gialli e thriller psicologici, storie vere e romanzi di grandi autori, da Camilla Läckberg ad Antonio Manzini

Leggi anche questi approfondimenti

libri novembre 2025 gialli10 libri gialli in uscita a novembre 2025 - Scopri i migliori libri gialli, thriller e noir in uscita a novembre. Da libreriamo.it

libri novembre 2025 gialliLibri in uscita a novembre 2025: novità da non perdere - I migliori libri in uscita a novembre 2025: romanzi, saggi, thriller e storie imperdibili selezionate per lettori curiosi e appassionati ... lopinionista.it scrive

libri novembre 2025 gialli6 libri romance in uscita a novembre 2025 - Il tuo prossimo colpo di fulmine letterario ti aspetta a novembre. Secondo libreriamo.it

Cerca Video su questo argomento: Libri Novembre 2025 Gialli