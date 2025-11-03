Libri di novembre 2025 | gialli e thriller psicologici storie vere e romanzi di grandi autori da Camilla Läckberg ad Antonio Manzini
Novembre è il mese perfetto per perdersi in storie intense, misteriose e cariche di emozioni. Dai gialli psicologici ai thriller nordici, passando per romanzi fantasy e biografie toccanti, novembre 2025 ci regala una selezione di libri imperdibili. Tra desideri nascosti, vendette, fantasmi e verità difficili da accettare, lasciati guidare in un viaggio letterario tra Scandinavia, Inghilterra e Asia, firmato da autori e autrici di spicco come Camilla Läckberg, Antonio Manzini, Sveva Casati Modignani e Anthony Hopkins. Che siate appassionate di thriller psicologici e di biografie toccanti o in cerca di romanzi fantasy con una forte componente sentimentale, questi 10 libri di novembre 2025 offrono storie capaci di colpire e lasciare il segno. 🔗 Leggi su Amica.it
