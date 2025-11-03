Libri | alla Camera si presenta Nessuno calpesti i nostri sogni – I giovani | artigiani di bellezza

ROMA – Martedì 4 novembre, a partire dalle ore 14, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la presentazione del libro “Nessuno calpesti i nostri sogni – I giovani: artigiani di bellezza”. Interviene la segretaria di presidenza, Carolina Varchi. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

