L’Hibakujumoku di Hiroshima piantato nella Villa Pertini | simbolo di pace e rinascita

Domenica 2 novembre 2025, nella Villa comunale “Sandro Pertini” di Ostuni, si è svolta la cerimonia di messa a dimora dell’Hibakujumoku di Hiroshima, un esemplare di Giuggiolo (Ziziphus jujuba), discendente degli alberi sopravvissuti al bombardamento atomico del 1945. Un gesto dal forte valore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

