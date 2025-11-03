L’hanno preso Donna accoltellata a Milano ecco dove si era rifugiato l’aggressore

È stato catturato verso le 20, dopo 11 ore di fuga, l’uomo che alle 9 del mattino ha accoltellato alla schiena A. L. V., dirigente Finlombarda di 43 anni, in piazza Gae Aulenti a Milano. L’episodio ha scosso il cuore del business district, affollato fin dall’ora di punta. La vittima stava camminando quando l’aggressore l’ha raggiunta alle spalle e ha sferrato un colpo secco, poi è fuggito lasciando minuti di panico tra i passanti. Il ricercato è stato rintracciato in un hotel di via Vitruvio, zona stazione Centrale, dove si era rifugiato secondo le prime ricostruzioni. Restano da chiarire le motivazioni del gesto: al momento non emergono rivendicazioni né legami diretti con la vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it