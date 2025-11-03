L’hanno preso Donna accoltellata a Milano ecco dove si era rifugiato l’aggressore
È stato catturato verso le 20, dopo 11 ore di fuga, l’uomo che alle 9 del mattino ha accoltellato alla schiena A. L. V., dirigente Finlombarda di 43 anni, in piazza Gae Aulenti a Milano. L’episodio ha scosso il cuore del business district, affollato fin dall’ora di punta. La vittima stava camminando quando l’aggressore l’ha raggiunta alle spalle e ha sferrato un colpo secco, poi è fuggito lasciando minuti di panico tra i passanti. Il ricercato è stato rintracciato in un hotel di via Vitruvio, zona stazione Centrale, dove si era rifugiato secondo le prime ricostruzioni. Restano da chiarire le motivazioni del gesto: al momento non emergono rivendicazioni né legami diretti con la vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
La donna, 38enne del nord di Parigi, non avrebbe preso parte materialmente al colpo. Dei gioielli ancora nessuna traccia: «Setacciamo tutti i mercati paralleli» - facebook.com Vai su Facebook
E' morta la donna accoltellata stamani a Milano. Preso l'ex marito, fortemente sospettato di essere l'autore del gesto $ANSA - X Vai su X
Milano, il sindaco Sala e la donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: "Violenza inaccettabile, il responsabile venga preso presto" - L’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa: “Allarme clochard a Porta Nuova, serve una riflessione”. msn.com scrive
Donna accoltellata a Milano, l'identikit dell'aggressore in fuga - Capelli bianchi tagliati corti, un giubbotto sportivo blu e azzurro, con cappuccio e zip, pantaloni neri, scarpe da ginnastica scure, in spalla uno zaino, nelle mani una busta verde, un'età apparente ... Scrive tg24.sky.it