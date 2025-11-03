Lezioni di cinema sabato 8 novembre I dittatori del Novecento al Museo di Storia Naturale

Livornotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 8 novembre secondo appuntamento con la nona edizione del progetto Lezioni di Cinema, che si presenta quest’anno con una rassegna sul tema i “personaggi” della storia o della letteratura, diventati famosi sul grande schermo. La seconda Lezione si terrà alle 17 nell’Auditorium del Museo di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 8 Marzo, in prima serata - Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 8 Marzo 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, ... Come scrive comingsoon.it

lezioni cinema sabato 8Proroga iscrizioni e nuovo appuntamento con Overlook Filmmaking Labs - Sabato 8 novembre ad Aulla la presentazione del corso di cinema e una “lezione demo” Slitta a lunedì 10 novembre il termine ultimo per iscriversi ai corsi di cinema di Overlook Filmmaking Labs. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lezioni Cinema Sabato 8