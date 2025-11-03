L' ex procuratore Mario Venditti in Tribunale per il sequestro dei dispositivi elettronici

3 nov 2025

È iniziata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia per l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e il pm Pietro Paolo Mazza indagati per peculato e corruzione in uno dei filoni d'indagine dell'inchiesta ‘Clean’. Mazza e Venditti (indagato anche per corruzione nel caso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

