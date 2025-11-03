L’ex principe Andrea si trasferirà all’estero e lontano Ci sono persone pronte a ospitarlo Che ne sarà degli amati cani di Elisabetta II? | le indiscrezioni
Molte speculazioni e poche certezze sul futuro di Andrea Mountbatten Windsor, destituito di titoli e onori dal fratello re, dopo avere ricevuto lo sfratto dal Royal Lodge, che avrebbe ridotto in una struttura piuttosto fatiscente con trascorsi piuttosto volgari. “ Più si concede alla rabbia del popolo e più quest’ultimo pretende” spiegava un giornalista esperto di cose reali a Times Radio all’indomani dal licenziamento dell’ex principe dalla Royal Family. Ora, infatti, è la volta del Segretario alla Difesa del governo di Keir Starmer, John Healey, che ha spiegato come Andrea potrebbe perdere anche la medaglia al valore ricevuta durante la guerra delle Falkland, mentre gli sarà sottratto il suo rango onorario di vice ammiraglio, l’ultimo titolo militare che hai era rimasto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Re Carlo rimuove anche l'ultimo titolo militare al principe Andrea #recarlo #gb #andrea #3novembre - X Vai su X
Ex principe Andrea, possibile 'buonuscita' a sei cifre e stipendio annuo dopo la perdita dei titoli reali Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Principe Andrea rinuncia al suo titolo reale - Il principe Andrea rinuncerà ai suoi titoli, incluso quello di duca di York. Riporta notizie.tiscali.it
Il principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York: “Distolgo l’attenzione dal lavoro del re” - Dopo una discussione con il re Carlo III il principe Andrea ha annunciato che rinuncia al titolo reale di Duca di York. Segnala quotidiano.net
Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali. La decisione arriva “dopo averne discusso con il Re” - Ad annunciarlo è stato lui stesso in un comunicato, arrivato dopo gli scandali sessuali legati a ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it