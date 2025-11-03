L’ex principe Andrea si trasferirà all’estero e lontano Ci sono persone pronte a ospitarlo Che ne sarà degli amati cani di Elisabetta II? | le indiscrezioni

Molte speculazioni e poche certezze sul futuro di Andrea Mountbatten Windsor, destituito di titoli e onori dal fratello re, dopo avere ricevuto lo sfratto dal Royal Lodge, che avrebbe ridotto in una struttura piuttosto fatiscente con trascorsi piuttosto volgari. “ Più si concede alla rabbia del popolo e più quest’ultimo pretende” spiegava un giornalista esperto di cose reali a Times Radio all’indomani dal licenziamento dell’ex principe dalla Royal Family. Ora, infatti, è la volta del Segretario alla Difesa del governo di Keir Starmer, John Healey, che ha spiegato come Andrea potrebbe perdere anche la medaglia al valore ricevuta durante la guerra delle Falkland, mentre gli sarà sottratto il suo rango onorario di vice ammiraglio, l’ultimo titolo militare che hai era rimasto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

