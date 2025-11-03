«Ho sbagliato a mettere in galera un innocente ma lo rifarei». Nel dibattito sulla riforma della giustizia, la separazione delle carriere e gli errori giudiziari, fa discutere l’intervento dell’ex Pg della Cassazione Cuno Tarfusser nello speciale di Crimen «Mostri» in edicola in questi giorni. Il magistrato, diventato famoso più per essersi convinto dell’innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi nella strage di Erba che per aver fatto diventare un modello la Procura di Bolzano che diresse prima di andare alla Corte penale internazionale, ha ricostruito ciò che accadde nel caso di Ferdinand Gamper, il serial killer di Merano a quasi 30 anni di distanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ex Pg Tarfusser: "Arrestai un innocente, lo rifarei"