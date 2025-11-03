A distanza di oltre cinque anni dalla sua ultima esperienza in panchina, Roberto Donadoni è vicino a diventare il nuovo allenatore dello Spezia in Serie B. L’ex CT della Nazionale italiana prenderà il posto di Luca D’Angelo. Spezia, Roberto Donadoni a un passo dalla firma. Dalle stelle alle stalle in meno di cinque mesi. Lo scorso giugno lo Spezia disputava la finale play-off per la promozione in Serie A. La sconfitta contro la Cremonese, però, ha innescato una crisi da cui i liguri faticano tuttora a uscire. Il KO di ieri con il Monza e l’ultimo posto in classifica hanno spinto la dirigenza a propendere per la separazione da Luca D’Angelo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’ex Napoli torna in Italia e va in Serie B: spunta la notizia