L’ex Napoli torna in Italia e va in Serie B | spunta la notizia

Spazionapoli.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di oltre cinque anni dalla sua ultima esperienza in panchina, Roberto Donadoni è vicino a diventare il nuovo allenatore dello Spezia in Serie B. L’ex CT della Nazionale italiana prenderà il posto di Luca D’Angelo. Spezia, Roberto Donadoni a un passo dalla firma. Dalle stelle alle stalle in meno di cinque mesi. Lo scorso giugno lo Spezia disputava la finale play-off per la promozione in Serie A. La sconfitta contro la Cremonese, però, ha innescato una crisi da cui i liguri faticano tuttora a uscire. Il KO di ieri con il Monza e l’ultimo posto in classifica hanno spinto la dirigenza a propendere per la separazione da Luca D’Angelo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

l8217ex napoli torna in italia e va in serie b spunta la notizia

© Spazionapoli.it - L’ex Napoli torna in Italia e va in Serie B: spunta la notizia

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217ex napoli torna italiaTorna "Napoli Obliqua": 300 iscritti da tutta Italia - Domenica di sport con un obiettivo: rendere la città più sicura per tutti ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Napoli Torna Italia