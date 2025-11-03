L’ex deputata Pd | Sì al referendum Basta ideologia

Roma, 3 novembre 2025 – Anna Paola Concia, attivista femminista dei diritti civili ed ex deputata dem, da esponente di sinistra favorevole alla separazione delle carriere che ne pensa del grido di allarme per la democrazia lanciato dal centrosinistra? “Rispondo con le parole di Romando Prodi quando ha detto che non c’è nessun allarma democratico, neanche in questo caso. Smettiamola con logica abbastanza surreale che affligge l’Italia”. Cioè? “Guardando dalla Germania, dove vivo da 11 anni, vorrei dire che sarebbe bellissimo e dai risvolti positivi che si deideologizzasse e depoliticizzasse questo referendum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

