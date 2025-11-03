L’ex amministratore delegato di Intel, guida Gloo, piattaforma tecnologica cristiana che sviluppa IA per supportare chiese e ministeri. Per Gelsinger l’IA è una nuova stampa di Gutenberg e può diventare un mezzo per diffondere valori cristiani nel mondo tecnologico. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - L'ex capo di Intel vuole un’IA che prepari il ritorno di Cristo