L’ex arbitro Bergonzi | Se avessi arbitrato io Verona-Inter avrei espulso Bisseck

3 nov 2025

Mauro Bergonzi, ex arbitro e moviolista de La Domenica Sportiva, ha detto la sua sull’episodio del fallo di Bisseck su Giovane in Verona-Inter che ha scatenato numerose polemiche: « La situazione dell’ammonizione di Bisseck è difficile e di non chiara lettura anche per l’espertissimo Doveri: in questa situazione, in cui poteva starci anche la possibile occasione da rete, ma col braccio indica come per lui non sia chiara occasione da rete perché il pallone sta andando verso l’esterno dopo il contrasto. Per me ha valutato anche che l’attaccante era distante dalla porta, oltre che andare verso l’esterno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

