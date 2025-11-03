Lettera del comitato Comes - Codici Fosso Grande agli amministratori locali | Situazione inaccettabile e di pericolo
Una lettera aperta per segnalare nuovamente la situazione di degrado e pericolo del Fosso Grande fra Spoltore e Pescara. A scriverla Nori del Comes e D'Andrea di Codici ai vari amministratori locali e regionale ovvero Masci, Trulli, Marsilio, Alessandrini, Blasioli,D'Incecco, Pettinari, Sola. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
