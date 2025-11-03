Lettera del comitato Comes - Codici Fosso Grande agli amministratori locali | Situazione inaccettabile e di pericolo

Ilpescara.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettera aperta per segnalare nuovamente la situazione di degrado e pericolo del Fosso Grande fra Spoltore e Pescara. A scriverla Nori del Comes e D'Andrea di Codici ai vari amministratori locali e regionale ovvero Masci, Trulli, Marsilio, Alessandrini, Blasioli,D'Incecco, Pettinari, Sola. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Comitato chiede chiarimenti alla lettera Asl - Il comitato ambiente Diecimo "No Antenna", dopo avere preso visione della risposta del direttore dell’Asl dottoressa Casani (in foto), all’assessore alla Sanità Bezzini in merito al funzionamento del ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lettera Comitato Comes Codici