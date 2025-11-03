' L’eredità dei gattopardi' Marcello Simoni al Libraccio con il suo nuovo thriller medievale

Martedì 4 alle 17.30 la storica sala dell’Oratorio San Crispino, al secondo piano della libreria Libraccio, ospita la presentazione del nuovo libro di Marcello Simoni dal titolo 'L’eredità dei gattopardi'. Dialoga con l’autore Davide Bonesi.Anno Domini 1130, giorno di Natale. Sotto le volte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

