Leporano | schiacciato da fresatrice morto 54enne La macchina si è ribaltata

Incidente sul lavoro ieri a Leporano, in un terreno. Per cause da dettagliare si è ribaltata una fresatrice ed ha travolto l’uomo che la stava impiegando, 54 anni. Il lavoratore è morto sul colpo.       L'articolo Leporano: schiacciato da fresatrice, morto 54enne La macchina si è ribaltata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

