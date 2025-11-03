Lep affitti banche tasse e sanità | allarmi e richieste delle associazioni al Senato sulla manovra
(Adnkronos) – Dall'allarme sui Lep agli strali per il rialzo delle tasse sugli affitti brevi, dalla richiesta di alleggerire il fisco sui professionisti alla scarsa attenzione per le politiche green. E' una miscellanea di richieste, rilievi e proposte quella che è emersa oggi alla prima giornata di audizioni sulla manovra. Ben 26 auditi, tra associazioni, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-2026-meloni-contributo-banche-non-credo-ci-saranno-modifiche-affitti-brevi-decide-parlamento-AHP4xNSD #Manovra2026 #Meloni #banche #affittibrevi - facebook.com Vai su Facebook
Banche, affitti brevi e altri screzi sulla manovra. Parlano Gasparri, Romeo e Donzelli. “Sulla cedolare bisogna torna indietro”, ammonisce il forzista. Il capogruppo della Lega al Senato: “Non siamo un partito unico”. Di @zamnice26 - X Vai su X
Lep, affitti, banche, tasse e sanità: allarmi e richieste delle associazioni al Senato sulla manovra - Dall'allarme sui Lep agli strali per il rialzo delle tasse sugli affitti brevi, dalla richiesta di alleggerire il fisco sui professionisti alla scarsa attenzione per le politiche green. Secondo msn.com
Manovra al via, spuntano i Lep e più tasse sugli affitti brevi - Al MUDEC Milano la grande mostra dedicata a uno degli artisti più interessanti e visionari del Novecento ... Segnala conquistedellavoro.it
Manovra al via: 137 articoli tra banche, flat tax e stablecoin. Spuntano tasse su affitti brevi, ira di FI - Nella bozza, di 137 articoli, sale al 26% l'aliquota sugli affitti brevi e spunta la definizione di Lep. Da firstonline.info