Leone XIV | La morte di un bambino per malattia o violenza è uno scandalo

3 nov 2025

“Come cristiani portiamo il peso di queste croci, ma anche la morte più tragica non può impedire a Dio di accogliere tra le sue braccia la nostra anima”. Messa a San Pietro per papa Francesco e i cardinali morti durante l’anno. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it

Leone XIV: “bambini, adolescenti e giovani esposti a fragilità inedite” - “I mutamenti rapidi e profondi espongono bambini, adolescenti e giovani a fragilità inedite”. Segnala agensir.it

Leone XIV: “milioni di bambini nel mondo non hanno accesso alla secolarizzazione primaria”, agire “davanti a emergenza educativa provocata da guerre, migrazioni ... - “Fin dalle origini, il Vangelo ha generato costellazioni educative: esperienze umili e forti insieme, capaci di leggere i tempi, di custodire l’unità tra fede e ragione, tra pensiero e vita, tra conos ... Riporta agensir.it

leone xiv morte bambinoPapa Leone XIV rilancia l’educazione cattolica: «Solo la verità salva dalla morte interiore» - Papa Leone XIV rilancia un’educazione fondata su amore, verità e speranza per scuole e università cattoliche Pubblicato il documento di Papa Leone XIV «per commemorare il 60° anniversario della Gravis ... Lo riporta panorama.it

