Lentigione che rabbia | kappao al 93’
PISTOIESE 1 LENTIGIONE 0 PISTOIESE (3-4-3): Giuliani; Bertolo, Gennari, Cuomo (73’ Costa Pisani); Bastianelli (78’ Brugognone), Biagi, Maldonado (57’ Rossi), Boschetti; Campagna (78‘ Kharmoud); Pinzauti, Alagna (57’ Russo). A disposizione: Bini, Accardi, Alluci, Diallo. All. Andreucci. LENTIGIONE (3-4-3): Gasperini; Miglietta, Capiluppi, Mele; Alessandrini, Pari (94’ Iori), Nappo, Penta; Battistello (65’ Cellai); Nanni (61’ Cudini), Jassey (69’ Mordini). A disposizione: Cheli, Bita, Mirri, Masini, Sveri. All. Pedrelli. Arbitro: Matteo Cavacini di Lanciano (Colonna e Giancristofaro). Rete: Kharmoud al 93’ Note: ammoniti Battistello, Jassey, Maldonado, Biagi, Kharmoud. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net