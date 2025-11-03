L' eleganza nascosta di Palazzo Fizzarotti

Baritoday.it | 3 nov 2025

Sabato 08 novembre – ore 18.00L’eleganza nascosta di Palazzo FizzarottiUn’occasione unica ti aspetta: l’apertura straordinaria di Palazzo Fizzarotti, uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Bari. Varcando il suo portone, ci ritroveremo immersi in un viaggio tra stili e suggestioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

