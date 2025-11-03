Leka è al settimo cielo | Grande soddisfazione
"Un’altra grande soddisfazione data da questi ragazzi a tutta Pesaro". Spiro Leka è felice: ora, dall’alto della classifica, il coach può dire cose che nessuno voleva ascoltare in estate quando pareva che fosse stato creato un gruppo al ribasso per puntare alla salvezza. E invece, dopo nove giornate, la Vuelle guarda tutti dall’alto in basso. "La mia è una squadra che sta diventando ogni giorno più forte, lavorando tanto durante la settimana e grazie anche al fatto che questi ragazzi stanno davvero bene insieme e si vede: si aiutano, non ci sono egoismi, hanno messo il collettivo davanti a loro stessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
POLE POSITION DI MAX VERSTAPPEN NONOSTANTE ABBIA PRESO BANDIERA NELL'ULTIMO TENTATIVO Completa la prima fila Lando Norris, terzo Charles Leclerc. A seguire George Russell e Lewis Hamilton, settimo il leader del campionato Osca - facebook.com Vai su Facebook
Settimo cielo, Jessica Biel svela come ha fatto a farsi ingaggiare: "Ancora mi vergogno" - La star di Settimo cielo ha rivelato la sua imbarazzante tattica per farsi assumere nella popolare serie per famiglie in onda per undici stagioni. movieplayer.it scrive
Settimo cielo, il cast affronta le accuse di abusi sessuali contro Stephen Collins: "Non possiamo tacere" - Le star di Settimo cielo, riunite in un podcast rewatch, si schierano contro i comportamenti riprovevoli del loro padre televisivo definendoli imperdonabili. Si legge su movieplayer.it