"Un’altra grande soddisfazione data da questi ragazzi a tutta Pesaro". Spiro Leka è felice: ora, dall’alto della classifica, il coach può dire cose che nessuno voleva ascoltare in estate quando pareva che fosse stato creato un gruppo al ribasso per puntare alla salvezza. E invece, dopo nove giornate, la Vuelle guarda tutti dall’alto in basso. "La mia è una squadra che sta diventando ogni giorno più forte, lavorando tanto durante la settimana e grazie anche al fatto che questi ragazzi stanno davvero bene insieme e si vede: si aiutano, non ci sono egoismi, hanno messo il collettivo davanti a loro stessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leka è al settimo cielo: "Grande soddisfazione"