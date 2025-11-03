Legge di bilancio SVIMEZ critica i Lep
Nella Legge di bilancio 2026 ci sono alcuni articoli che definiscono i Livelli essenziali di prestazioni (Lep) in alcuni ambiti socio assistenziali. Il provvedimento è ora all’esame del Parlamento. Esso stabilisce che a determinare le risorse necessarie per finanziarli sarà un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) e non una legge dello Stato. Legge di bilancio, le opposizioni sui Lep. Le opposizioni avevano chiesto venerdì scorso al presidente del Senato, Ignazio La Russa, di stralciare le norme dai documenti della manovra. La richiesta non è stata accolta. Oggi, durante un’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, la Svimez — un’associazione che studia le condizioni socioeconomiche del Mezzogiorno — ha espresso forti critiche al tentativo di introdurre nella legge di Bilancio parti della legge sull’ autonomia differenziata, bocciata un anno fa dalla Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
