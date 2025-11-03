Lecce scontro sulla sosta tariffata De Matteis | Oltre la circonvallazione si pagherà da subito
A Lecce è scontro politico sulla sosta tariffata. Mentre l?amministrazione comunale accelera per portare in Consiglio comunale il nuovo Piano in linea con il Pums (il Piano urbano. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Radio Norba News. . SERIE A, VERSO FIORENTINA-LECCE Domenica alle 15, un vero e proprio scontro salvezza, con i giallorossi che precedono di due punti in classifica la squadra viola Commento di Vincenzo Murgolo - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità, il piano della sosta arriva in Aula. Strisce blu e grattini: cosa cambierà a Lecce - Palazzo Carafa accelera per portare in Consiglio comunale il nuovo Piano della sosta tariffata, in linea con il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile). Si legge su msn.com
Lecce, SGM aggiorna l’app: pagamenti per sosta e trasporto pubblico senza commissioni - L’aggiornamento consente di pagare la sosta tariffata e i ticket del trasporto pubblico locale senza costi aggiuntivi ... Riporta ecodallecitta.it