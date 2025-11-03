Lecce ospita la 123esima tappa dell’international Street food dal 7 al 9 novembre

Lecceprima.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 7 novembre al 9 novembre 2025, Lecce ospiterà la 123ª tappa dellInternational Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada. L’evento, organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecce e con il Patrocinio del Comune di Lecce, trasformerà. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Lecce ospita la 123° tappa dell’International Street Food - Da venerdì 7 novembre al 9 novembre prossimi, Lecce ospiterà la 123ª tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada. Si legge su leccesette.it

Cerca Video su questo argomento: Lecce Ospita 123esima Tappa