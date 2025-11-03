Leao inventa Pavlovic segna | Milan-Roma 1-0 Nel finale Maignan salva tutto su Dybala

Il Milan di Massimiliano Allegri supera per 1-0 a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini con un gol di Strahinja Pavlovi? ispirato da Rafael Leão. Nella ripresa, protagonista il portiere Mike Maignan, che para un calcio di rigore a Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leao inventa, Pavlovic segna: Milan-Roma 1-0. Nel finale Maignan salva tutto su Dybala

Altre letture consigliate

MILAN-ROMA 1-0: LEAO INVENTA, ALLEGRI VOLA youtu.be/0UjcFvd_218?si… via @YouTube - X Vai su X

FINISCE IL PRIMO TEMPO MILAN 1 ROMA 0 Tanta Roma, tanto pressing e gioco che ha messo in netta difficoltà il Milan. Poi all'improvviso Leao inventa e il Milan al primo tiro trova il gol. Adesso bisogna trovare il secondo gol per portare a casa la par - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle di Milan-Roma 1-0: Leao luce a San Siro ma segna Pavlovic. Dybala tradisce Gasp - Dybala si fa ipnotizzare da Maignan dal dischetto ma per Gasperini l'attacco è spuntato. Lo riporta sport.virgilio.it

Milan-Roma 1-0: Leao inventa e Pavlovic realizza, giallorossi spreconi e Dybala sbaglia un rigore - Nella prima mezz’ora è solo la Roma a fare la gara, tanto possesso palla e tante ... Secondo mondonapoli.it

Pavlovic segna, Maignan para un rigore: gioia Milan, 1-0 alla Roma - Rete nel primo tempo di Pavlovic su assist di Leao, nel finale Maignan para un rigore a Dybala. Da eurosport.it