Leao inventa Pavlovic segna | Milan-Roma 1-0 Nel finale Maignan salva tutto su Dybala

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Massimiliano Allegri supera per 1-0 a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini con un gol di Strahinja Pavlovi? ispirato da Rafael Leão. Nella ripresa, protagonista il portiere Mike Maignan, che para un calcio di rigore a Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

