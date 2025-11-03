L’episodio che ha spezzato in due Milan-Roma è arrivato al 39’. Zeki Celik, sull’onda di una prima mezz’ora straripante, cerca un dribbling complicato sul fondo. Il Milan recupera palla e con tre passaggi la fa arrivare a Leao. Siamo lontani almeno 40 metri dalla porta, ma tra quella e Leao c’è solo Ndicka e il pericolo allora è grande. Il valore di certi attaccanti si misura da quanto lontano dalla porta riescono a essere pericolosi. Di Milan-Roma abbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Leao è ancora uno dei pochi campioni in Serie A