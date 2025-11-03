Leader nazionali nel Brindisino per le regionali | iniziano Bonelli e Conte

BRINDISI - Campagna elettorale in corso, forcing dei leader nazionali nel Brindisino. Mercoledì 5 novembre sarà la volta di Angelo Bonelli, cooportavoce nazionale di Europa Verde – Alleanza Verdi Sinistra, atteso alle ore 11 presso il comitato elettorale sito in Corso Garibaldi n. 94 a Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

