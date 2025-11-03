Dal 28 al 30 novembre, i padiglioni di Fiera Milano Rho si trasformeranno nel palcoscenico più atteso della cultura pop italiana. Milan Games Week & Cartoomics 2025 alza il sipario su un’edizione che promette di riscrivere gli standard dell’evento, portando in Italia un cast di stelle internazionali che hanno dato voce e volto ad alcuni dei personaggi più amati della storia videoludica. Troy Baker, leggendario interprete di Joel in The Last of Us, Booker DeWitt in BioShock Infinite e Higgs in Death Stranding, sarà tra i grandi protagonisti. La sua presenza rappresenta l’apice di una lineup che celebra l’arte del doppiaggio e della performance capture nei videogiochi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Le voci dietro le icone videoludiche