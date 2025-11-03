Bologna, 3 novembre 2025 – Paura e rabbia. Questo vivono i residenti dei Colli, che nel pomeriggio di sabato hanno registrato tre incursioni in abitazione, e tutto nel giro di appena tre quarti d’ora. “La chat di gruppo è impazzita”, segnalano dal comitato Comicolli, mentre torna l’insicurezza in una zona che i cittadini definiscono “abbandonata”, specialmente in inverno: “Non ci sono controlli e questo è il risultato”. I colpi sono avvenuti in via Pieve del Pino e via dei Colli. Anche in via Bellombra qualcosa è accaduto, è andata la polizia. In via Pieve del Pino invece il furto è stato sventato grazie all’intervento di un’anziana vicina e del suo cane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ville sui colli nel mirino dei ladri: 3 intrusioni in 45 minuti