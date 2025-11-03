Le vetrine del centro di Chieti addobbate con le divise delle forze armate per il 4 novembre FOTO

Chietitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle cerimonie per la ricorrenza del 4 novembre, festa dell'unità nazionale e giornata delle forze armate, le vetrine del centro di Chieti saranno addobbate a tema, grazie al contributo della polizia locale, sotto la guida della comandante Donatella Di Giovanni.I negozi cittadini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

