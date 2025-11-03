Le verità di Angela Porcello | Ecco come Buggea mi ha manipolata non sono una donna di mafia
“In carcere ho capito chi ero diventata, in isolamento ho pensato tanto e compreso che si può fare a meno di tutto e avere al tempo stesso tutto. Ho conosciuto Dio, l'ho avuto dentro di me e ho imparato ad amare a distanza. Oggi ringrazio i magistrati che mi hanno tirato fuori dagli inferi dove. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
«So molto su Catania, voglio parlare», si pente l'avvocata mafiosa Angela Porcello - L’udienza preliminare del processo “Xydi”, scaturita dall’omonima operazione antimafia dei carabinieri del Ros di Palermo (che ha decimato la cosca di Canicattì, in contatto anche con Matteo Messina ... Scrive lasicilia.it