Le verità di Angela Porcello | Ecco come Buggea mi ha manipolata non sono una donna di mafia

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In carcere ho capito chi ero diventata, in isolamento ho pensato tanto e compreso che si può fare a meno di tutto e avere al tempo stesso tutto. Ho conosciuto Dio, l'ho avuto dentro di me e ho imparato ad amare a distanza. Oggi ringrazio i magistrati che mi hanno tirato fuori dagli inferi dove. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

«So molto su Catania, voglio parlare», si pente l'avvocata mafiosa Angela Porcello - L’udienza preliminare del processo “Xydi”, scaturita dall’omonima operazione antimafia dei carabinieri del Ros di Palermo (che ha decimato la cosca di Canicattì, in contatto anche con Matteo Messina ... Scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Verit224 Angela Porcello Buggea