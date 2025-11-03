Le urla e il boato alla Torre dei Conti il momento del cedimento ai Fori Imperiali – Il video

Momenti di paura a Roma dopo il doppio crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. I presenti hanno filmato la scena e si vede l’istante in cui una parte dell’edificio cede improvvisamente, travolgendo il cantiere sottostante e alcuni operai. Subito dopo il crollo, si è sollevata una fitta nube di polvere e si è sentito un forte boato. I testimoni – di cui diversi lavoratori della zona – hanno riferito di aver sentito il rumore dei calcinacci che cadevano e di aver visto gli operai cadere. Pochi istanti dopo, l’allarme ai vigili del fuoco che si sono precipitati per mettere in sicurezza l’area e cercare di estrarre un operaio ancora intrappolato sotto le macerie, ma vigile e collaborativo. 🔗 Leggi su Open.online