Le tue chat WhatsApp sono davvero al sicuro? Arriva la protezione che nemmeno Meta può violare

Screenworld.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sicurezza dei dati personali è diventata una priorità assoluta, considerando che si è sempre più soggetti a truffe, e WhatsApp continua a rafforzare le sue difese con una novità che cambia il modo in cui proteggiamo le nostre conversazioni più intime. L’applicazione di messaggistica più usata al mondo ha introdotto i passkey per la crittografia dei backup delle chat, una tecnologia che promette di rendere l’accesso ai nostri archivi digitali più semplice e, paradossalmente, molto più sicuro. Ma cosa sono esattamente i passkey e perché rappresentano un salto qualitativo rispetto alle tradizionali password? Si tratta di un sistema di autenticazione biometrica che sostituisce le password. 🔗 Leggi su Screenworld.it

le tue chat whatsapp sono davvero al sicuro arriva la protezione che nemmeno meta pu242 violare

© Screenworld.it - Le tue chat WhatsApp sono davvero al sicuro? Arriva la protezione che nemmeno Meta può violare

Contenuti che potrebbero interessarti

tue chat whatsapp sonoCome Recuperare Chat WhatsApp Cancellate: Guida Completa e Passaggi Essenziali - Scopri il metodo ufficiale tramite backup (Google Drive/iCloud) e le alternative senza. Come scrive veb.it

Rivoluzione Whatsapp: la novità che cambierà per sempre le tue chat - Per Meta Whatsapp rimane un'app fondamentale e lo dimostra la sperimentazione continua: ecco cosa sta arrivando ... Segnala videogiochi.com

Il trucco WhatsApp per salvare le tue chat segrete in una cartella nascosta - Non vogliamo sapere perché ti trovi qui e probabilmente non vuole saperlo neanche il tuo partner, ma di certo vuoi sapere il trucco WhatsApp per salvare una chat segreta in una cartella nascosta. Lo riporta esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Tue Chat Whatsapp Sono