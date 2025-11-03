Le tue chat WhatsApp sono davvero al sicuro? Arriva la protezione che nemmeno Meta può violare

La sicurezza dei dati personali è diventata una priorità assoluta, considerando che si è sempre più soggetti a truffe, e WhatsApp continua a rafforzare le sue difese con una novità che cambia il modo in cui proteggiamo le nostre conversazioni più intime. L’applicazione di messaggistica più usata al mondo ha introdotto i passkey per la crittografia dei backup delle chat, una tecnologia che promette di rendere l’accesso ai nostri archivi digitali più semplice e, paradossalmente, molto più sicuro. Ma cosa sono esattamente i passkey e perché rappresentano un salto qualitativo rispetto alle tradizionali password? Si tratta di un sistema di autenticazione biometrica che sostituisce le password. 🔗 Leggi su Screenworld.it

