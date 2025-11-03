Le telecamere filmano il dramma | 40enne ferma l' auto in autostrada e precipita dal ponte sull' Albula a San Benedetto
SAN BENEDETTO È stato trovato privo di vita nell?alveo dell?Albula nella zona del Ponterotto. Le ricerche della vittima, un quarantenne, erano iniziate nella prima mattinata del. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
