Le telecamere filmano il dramma | 40enne ferma l' auto in autostrada e precipita dal ponte sull' Albula a San Benedetto

SAN BENEDETTO È stato trovato privo di vita nell?alveo dell?Albula nella zona del Ponterotto. Le ricerche della vittima, un quarantenne, erano iniziate nella prima mattinata del. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

