AGI - Poche variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dei tornei 250 di Hong Kong, Jiujiang e Chennai e con le Finals appena cominciate sui campi di Riad. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne toscana è stabile all' ottavo posto. Alle sue spalle, grazie agli ottavi centrati a Jiujiang (stoppata dalla 17enne austriaca Tagger, poi arrivata in finale), risale altri cinque gradini Elisabetta Cocciaretto, ora numero 84. Fa un passo avanti anche Lucia Bronzetti, uscita la scorsa settimana dalla top cento: la romagnola è adesso al gradino 104. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le signore del tennis. Chi sono le più forti