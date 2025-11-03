Le prime multe ai tir che sorpassano in autostrada

Arezzonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' entrata in vigore oggi, lunedì 3 novembre, nel tratto di A1 compreso tra Incisa-Reggello e Chiusi, in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso per i veicoli con peso complessivo superiore a 12 tonnellate. Camion, tir, autotreni: i mezzi pesanti non possono sorpassare nel tratto “imbuto”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

