Le prime multe ai tir che sorpassano in autostrada
E' entrata in vigore oggi, lunedì 3 novembre, nel tratto di A1 compreso tra Incisa-Reggello e Chiusi, in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso per i veicoli con peso complessivo superiore a 12 tonnellate. Camion, tir, autotreni: i mezzi pesanti non possono sorpassare nel tratto “imbuto”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
