Le previsioni meteo di oggi 3 novembre ad Avellino

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità  ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

previsioni meteo oggi 3Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 novembre: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 3 novembre, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su alcune regioni del nord e in gran ... Da fanpage.it

Giuliacci: "Autunno nostalgico". Ecco quando arriva il freddo - Ecco le previsioni meteo di domenica 2 novembre e dei giorni a venire ... Segnala iltempo.it

Domani ultime piogge: ecco le zone più a rischio. Le previsioni meteo da lunedì 3 novembre - Dopo una domenica di maltempo in molte regioni, la perturbazione numero 1 di novembre farà sentire i suoi effetti anche nella giornata di lunedì. meteo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Previsioni Meteo Oggi 3